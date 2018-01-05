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بدء اجتماع مغلق لمجلس الأمن قبيل جلسة مرتقبة لبحث الوضع فى إيران

الجمعة، 05 يناير 2018 10:03 م
بدء اجتماع مغلق لمجلس الأمن قبيل جلسة مرتقبة لبحث الوضع فى إيران مجلس الأمن


(أ ف ب)
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عقد أعضاء مجلس الأمن الدولى مشاورات مغلقة الجمعة قبيل اجتماع مرتقب دعت إليه الولايات المتحدة لمناقشة الاحتجاجات فى إيران.

وتأتى المشاورات بناء على طلب روسى ويتوقع أن تتم الدعوة خلالها إلى تصويت اجرائى فى محاولة لمنع انعقاد اجتماع علنى تعارضه موسكو بشأن التظاهرات المناهضة للحكومة الايرانية التى انطلقت بتاريخ 28 ديسمبر.

 

 

          


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