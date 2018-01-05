"اليوم السابع": أسياد أفريقيا

"اليوم السابع": أسياد أفريقياالجمعة، 05 يناير 2018 07:00 م
عدد اليوم السابع
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تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على رأسها، أسياد أفريقيا.. مجلس الوزراء يهنئ محمد صلاح وكوبر والمنتخب لاختيارهم الأفضل فى أفريقيا.. والبرلمان يبحث تكريم نجم ليفربول.. صحافة أوروبا تحتفل بالفرعون.. والإعلام الأفريقى يغازل صلاح: أنت أفضل من أبنائنا.. 625 نقطة سر التفوق على مانى وأوباميانج.. ومحمد صلاح لأطفال مصر وأفريقيا: لا تتوقفوا عن الحلم.. وكوبر: لقب الأفضل أفريقياً يُصعّب مهمتنا فى المونديال.. ورئيس غانا: الخطيب من أساطير الكرة الأفريقية.
فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..
ـ أسياد أفريقيا.. مجلس الوزراء يهنئ محمد صلاح وكوبر والمنتخب لاختيارهم الأفضل فى أفريقيا.. والبرلمان يبحث تكريم نجم ليفربول.. صحافة أوروبا تحتفل بالفرعون.. والإعلام الأفريقى يغازل صلاح: أنت أفضل من أبنائنا.. 625 نقطة سر التفوق على مانى وأوباميانج.. ومحمد صلاح لأطفال مصر وأفريقيا: لا تتوقفوا عن الحلم.. وكوبر: لقب الأفضل أفريقياً يُصعّب مهمتنا فى المونديال.. ورئيس غانا: الخطيب من أساطير الكرة الأفريقية
ـ الليلة.. صلوات عيد الميلاد المجيد فى حماية رجال الشرطة.. "الداخلية" ترفع حالة التأهب لحماية الاحتفالات.. وبوابات إلكترونية وممرات آمنة وتشكيلات أمنية.. بمحيط 2400 كنيسة.. ووزير الدفاع ورئيس الأركان يبعثان ببرقيتى تهنئة للبابا بعيد الميلاد المجيد
ـ سوء الأحوال الجوية يسقط بالوناً طائراً بالأقصر.. وفاة سائحة وإصابة 12.. وإغلاق الموانئ بسبب الرياح.. "المرور" يحذر من الشبورة والأتربة
ـ زلزال فى أمريكا بسبب كتاب يكشف أسرار ترامب وإيفانكا
ـ توقعات بتراجع سعر الدولار فى 2018 إلى 17 جنيهًا.. مصادر: زيادة موارد العملة الصعبة من السياحة وتدفق الاستثمارات الأجنبية تسهم فى ارتفاع قيمة الجنيه
ـ أول كافيه للكلاب والقطط بمصر بتذكرة من 10 لـ 50 جنيهاً
ـ "مدير "القومى للامتحانات": لن تكون هناك شكاوى من أسئلة "الثانوية"
ـ رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: «السيسى» اتخذ أجرأ خطوات فى تاريخ الاقتصاد
ـ يناير الجارى.. آخر فرصة لتقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين
ـ البابا تواضروس: الرئيس أوفى بوعده بإقامة صلاة العيد بالعاصمة الإدارية
ـ القوات المسلحة تهنئ المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
ـ "شكرى" يشارك فى اجتماعات اللجنة العربية السداسية لبحث أزمة القدس بالأردن
ـ أول صلاة جمعة بمسجد "الفتاح العليم" بالعاصمة الإدارية
ـ وزير الكهرباء: 250 ألف عداد ذكى بمختلف المناطق
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"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة
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