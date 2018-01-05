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اليمن: قوات الشرعية تحرر منطقتين بمحافظة الجوف من قبضة الحوثيين

الجمعة، 05 يناير 2018 08:27 ص
اليمن: قوات الشرعية تحرر منطقتين بمحافظة الجوف من قبضة الحوثيين الحرب فى اليمن - أرشيفية


أ ش أ
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أفادت مصادر يمنية، بتمكن قوات الشرعية اليمنية من السيطرة على منطقتى "العرفاء جنوب اليتمة، وعفى"، فى محافظة الجوف شمال شرق العاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر - وفقا لقناة (العربية الحدث ) الإخبارية، اليوم الجمعة - أن القوات تقدمت نحو 10 كيلومترات بوادى خب بالمحافظة وسط معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية، مشيرة إلى سقوط عدد من الحوثيين وأسر آخرين خلال المعارك، وأن قوات الشرعية تمكنت من تحرير منطقة "عفى" أولى مناطق مديرية " برط العنان".

وكان قائد بقوات حرس الحدود اليمنية، أفاد - أمس - بأن قوات الشرعية اليمنية حققت أهداف الخطة الأولى من تحرير مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف، وسيطرت على نحو 2400 كم مربع من قبضة الحوثيين.


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