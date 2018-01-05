"الوطنية للصحافة" تعين وليد طغان رئيسا لتحرير الكتاب الذهبى بـ"روزاليوسف"الجمعة، 05 يناير 2018 06:48 م
كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كتب محمد السيد
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أكد الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن مؤسسة روزاليوسف طالبت من الهيئة اعادة اصدار الكتاب الذهبى مرة أخرى، مضيفا أن الهيئة حصلت على رخصة من المجلس الأعلى للإعلام لإعادة إصدار الكتاب مرة اخرى.
وأضاف كرم جبر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن رخصة الكتاب الذهبى كانت متوقفة منذ 30 عاما، مشيرا الى أن الهيئة عينت وليد طغان رئيسا لتحرير الإصدار عقب إعادة إصداره مرة أخرى.
وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد وافقت فى اجتماعها الخميس الماضى على قبول استقالة ممدوح الصغير رئيس تحرير جريدة أخبار الحوادث بناءً على طلبه وتعيين جمال محمود الشناوى رضوان رئيسا للتحرير بدلا منه، كما وافقت الهيئة أيضاً على مد خدمة ليلى على الراعى رئيس تحرير مجلة علاء الدين اعتبارا من 9/12/2017.
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