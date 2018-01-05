الهلال الأحمر الفلسطينى: ملتزمون بالحياد وجميع المبادئ الإنسانية

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قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، إن الاتهامات الواردة على صفحة "المنسق" التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلية على "فيسبوك"، لا صحة لها على الإطلاق، وهى إدعاء مغرض.

وأضافت الجمعية ـ فى بيان مساء الخميس ـ " لا يوجد أى موظف أو متطوع ضمن كوادر الجمعية يحمل الاسم الوارد فى صفحة (المنسق) ، كما أن مهمة نقل المرضى من قطاع غزة الى حاجز بيت حانون (إيرز) ليست من اختصاص سيارات إسعاف الهلال الأحمر الفلسطينى فى غزة".



وتابعت " تثير هذه الاتهامات المتكررة من قبل الاحتلال الاسرائيلى قلق الجمعية وتعدها استهدافا واضحا لها ولعملها الإنسانى، وهى تأتى ضمن محاولة تبرير استمرار اعتداء قوات الاحتلال على كوادر وسيارات الإسعاف العاملة بالميدان."

وقالت " إن الهلال الأحمر الفلسطينى جمعية وطنية إنساني ، وعضو فى الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وملتزمة بجميع مبادئها الإنسانية ، خاصة الحياد والاستقلال".

وكان منسق حكومة الاحتلال يواف مردخاى اتهم سائق الاسعاف فى الهلال الأحمر بقطاع غزة مروان أبو ريدة باستغلال منصبه ووظيفته فى نقل المرضى الذين يدخلون إسرائيل لتلقى العلاج ، وذلك لأهداف وصفها بالإرهابية.