الهاتف كشف تورط عاطل الساحل فى قتل صديق عمره.. والقاضى جدد حبسه





كتب عامر مصطفى





جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة حبس عاطل واثنين آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامهم بقتل وسرقة صديق الأول فى الساحل، نظرا لمروره بضائقة مالية.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة الساحل بلاغ بالعثور على جثة شخص، وبالانتقال تبين أنها فى حالة تعفن وليس بها إصابات وهى لشخص فى العقد الثالث من العمر كشفت هويته بطاقة الرقم القومى ورخصة الدراجة بخارية الخاصين أنه"محمود .ح" والمحرر بغيابه المحضر رقم 6193 إدارى النزهة لسنة 2016.

باستدعاء والد المجنى عليه، تعرف على الجثة وأفاد بأنه لا يشتبه فى الوفاة جنائيا وبعد مرور أسبوع تقدم بطلب إلى نيابة شمال القاهرة الكلية للإفادة والاستعلام عن الهاتف المحمول والدراجة البخارية ملك نجله حيث لم يتم العثور عليهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة توصل رجال المباحث إلى أن الهاتف بحيازة أحد أصدقاء المجنى عليه ويدعى"أدهم .س".

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها "أدهم" ألقت قوة القبض عليه، وبمواجهته وبتضييق الخناق عليه أقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وارتباطه بعلاقة صداقة مع المجنى عليه خطط لسرقته استعان باثنين آخرين وتخلصوا منه وسرقوا أمواله وهاتفه ودراجته النارية.

بملاحقة المتهمين الآخرين ألقت قوة القبض عليهما وأيدا أقوال الأول فتحرر لهما ملحقا بالمحضر الأصلى وباشرت النيابة التحقيق مع المتهمين الثلاثة وحبستهم على ذمته إلى أن جدد قاضى المعارضات حبسهم.