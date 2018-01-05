النيابة تنتظر تحريات إضافية لكشف حقيقة تورط أمين شرطة بتهريب متهمة بالهرم

النيابة تنتظر تحريات إضافية لكشف حقيقة تورط أمين شرطة بتهريب متهمة بالهرمالجمعة، 05 يناير 2018 12:00 ص
حبس - ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تنتظر نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد خالد مدير النيابة تحريات المباحث التكميلية حول اتهام أمين شرطة من قوة قسم الهرم، بتقاضى رشوة مالية، وتهريب متهمة واختلاس أوراق رسمية.
كانت الأجهزة الامنية تمكنت من ضبط سيدة صادر ضدها حكم بالسجن المؤبد؛ على خلفية تورطها فى قضية قتل عام 2015، وبمناقشتها اعترفت انها دفعت مبلغا ماليا لأمين شرطة مقابل تهريبها منذ عامين.
وبالتحرى تبين صحة الواقعة، وعليه تمكنت قوة أمنية من ضبط أمين الشرطة وحرر محضر بالواقعة واحيل للنيابة التى أصدرت قرارا بحبسه ٤ أيام، حددها قاضى المعارضات ١٥ يوما.
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