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"النقل" تستعد لافتتاح طريقين و11 كوبرى ونفقًا خلال الافتتاحات المجمعة للرئيس

الجمعة، 05 يناير 2018 04:30 ص
"النقل" تستعد لافتتاح طريقين و11 كوبرى ونفقًا خلال الافتتاحات المجمعة للرئيس هشام عرفات وزير النقل


كتب رضا حبيشى
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تستعد وزارة النقل لافتتاح طريقين مدرجين بالمشروع القومى للطرق و11 كوبرى ونفقًا خلال الافتتاحات المجمعة التى سيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأسبوع المقبل.

 

وتواصل وزارة النقل استعداداتها النهائية لافتتاح هذه الطرق والكبارى، وتراجع اللجنة الفنية المشكلة من قبل رئاسة الجمهورية هذه المشروعات لإدراجها بالافتتاحات المقبلة.

 

 

 


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