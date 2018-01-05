النفط يهبط من أعلى مستوى منذ 2015 وسط شكوك بشأن صعوده





سنغافورة – رويترز





هبطت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مبتعدة عن أعلى مستوى منذ عام 2015، حيث قوضت زيادة الإنتاج الأمريكى ارتفاعا نسبته 10% عن المستويات المتدنية التى جرى تسجيلها فى ديسمبر بفعل تقلص الإمدادات والتوترات السياسية فى إيران.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش بانخفاض قدره ستة سنتات عن سعر التسوية السابقة، لكنه ما زال بالقرب من مستوى 62.21 دولار المرتفع الذى سجله فى الجلسة السابقة، وهو الأعلى منذ مايو 2015.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 67.99 دولار للبرميل بانخفاض قدره ثمانية سنتات دون سعر التسوية السابقة، لكنه ما زال ليس بعيدا عن مستوى الذروة البالغ 68.27 دولار والذى سجله فى اليوم السابق، وهو أيضا الأعلى منذ مايو 2015.

وقال تجار إن التوترات السياسية فى إيران، ثالث أكبر منتج للنفط فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قاد الأسعار إلى الارتفاع.