video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 09:39 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

النفط يهبط من أعلى مستوى منذ 2015 وسط شكوك بشأن صعوده

الجمعة، 05 يناير 2018 04:05 م
النفط يهبط من أعلى مستوى منذ 2015 وسط شكوك بشأن صعوده نفط - أرشيفية


سنغافورة – رويترز
إضافة تعليق


هبطت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مبتعدة عن أعلى مستوى منذ عام 2015، حيث قوضت زيادة الإنتاج الأمريكى ارتفاعا نسبته 10% عن المستويات المتدنية التى جرى تسجيلها فى ديسمبر بفعل تقلص الإمدادات والتوترات السياسية فى إيران.
 
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش بانخفاض قدره ستة سنتات عن سعر التسوية السابقة، لكنه ما زال بالقرب من مستوى 62.21 دولار المرتفع الذى سجله فى الجلسة السابقة، وهو الأعلى منذ مايو 2015.
 
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 67.99 دولار للبرميل بانخفاض قدره ثمانية سنتات دون سعر التسوية السابقة، لكنه ما زال ليس بعيدا عن مستوى الذروة البالغ 68.27 دولار والذى سجله فى اليوم السابق، وهو أيضا الأعلى منذ مايو 2015.
 
وقال تجار إن التوترات السياسية فى إيران، ثالث أكبر منتج للنفط فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قاد الأسعار إلى الارتفاع.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صادرات نفط العراق من حقول الجنوب عند 3.5 مليون برميل يوميا

شركة نفط ليبية تخطط لإصلاح خط أنابيب تعرض لتفجير إرهابى

ايران

اسعار النفط

اخبار الاقتصاد

سعر النفط



لا تفوتك
3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة