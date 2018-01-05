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الجمعة، 05 يناير 2018 10:41 م
خالد صلاح
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النائبة اللبنانية بهية الحريرى تستعرض مع الأمين التنفيذى للإسكوا أوضاع المنطقة

الجمعة، 05 يناير 2018 04:07 م
النائبة اللبنانية بهية الحريرى تستعرض مع الأمين التنفيذى للإسكوا أوضاع المنطقة النائبة اللبنانية بهية الحريرى - أرشيفية


أ ش أ
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استعرضت النائبة اللبنانية بهية الحريرى، اليوم الجمعة، مع الدكتور محمد على الحكيم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (إسكوا)، الأوضاع العامة فى لبنان والمنطقة وفى مجالات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك مناقشة واقع وآفاق التنمية البشرية وتمكين المجتمعات المحلية.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائبة "بهية الحريرى"، اليوم، أن اللقاء جاء بحضور المديرة التنفيذية لمؤسسة الحريرى للتنمية البشرية المستدامة، روبينا أبو زينب، ومسئولة العلاقات الخارجية فى المؤسسة ديما الحسن، وشددت الحريرى - خلال اللقاء -على أهمية الدور الذى تقوم به "الأسكوا" تحقيقا لأهداف الأمم المتحدة خصوصا فى مجالات التنمية والتى تتلاقى وأهداف وعمل مؤسسة الحريرى، متمنية للدكتور الحكيم التوفيق فى مهامه فى الأمانة التنفيذية لـ"الأسكوا".

من جهته أكد الدكتور الحكيم، أهمية تطوير التعاون بين "الأسكوا"، ومؤسسة الحريرى للتنمية البشرية المستدامة، فى البرامج ذات الاهتمام المشترك وخصوصا فى ما يتعلق بتنفيذ أجندة التنمية 2030.


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