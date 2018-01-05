المنطقة الأزهرية بدمياط تعلن عن بدء العمل بمعهد فتيات كفر سعد





دمياط- معتز الشربينى





أعلنت منطقة دمياط الأزهرية ، بدء العمل بمعهد فتيات كفر سعد الإعدادى الثانوي في الفصل الدراسي الثاني من العام الجارى.

وأشار بيان إلى أن الإدارة الهندسية بمنطقة دمياط الأزهرية برئاسة المهندس محمد الجلودي، تسلمت معهد فتيات تفتيش كفر سعد بعد ترميمه، على أن يتم بدء العمل به في الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد تطوير معامل العلوم به وغرف الحاسب الآلي والمكتبة، إضافة إلى ملعب مقاوم للصدمات.

كما تسلمت الإدارة، معهد العنانية الابتدائي ليتم العمل به في الفصل الدراسي الثاني بعد خضوعه للترميم أيضًا، إضافة إلى تسلم نظام الحماية المدنية لمعهدي فارسكور الابتدائي وفتيات فارسكور الإعدادي الثانوي