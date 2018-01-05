المعارضة الإيرانية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ التدابير للإفراج عن معتقلى الانتفاضة

المعارضة الإيرانية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ التدابير للإفراج عن معتقلى الانتفاضةالجمعة، 05 يناير 2018 05:04 م
مظاهرات ايران
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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قبيل عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى بشأن الاضطرابات التى تشهدا إيران منذ الخميس 28 ديسمبر الماضى، دعت المقاومة الإيرانية المعارضة للنظام اليوم الجمعة مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير فعالة للإفراج السريع عن المحتجزين.
وبحسب بيان المعارضة الإيرانية هناك 2500 حالة اعتقال فى الأسبوع الأول من الانتفاضة فى أكثر من 120 مدينة، 90٪ من المعتقلين هم من الشباب دون سن الخامسة والعشرين.
وتشهد إيران اليوم الجمعة تجمعات مؤيدة للنظام بعد 8 أيام من الاضطرابات والكر والفر بين محتجين غاضبين من سياسات النظام فى الإنفاق على الحروب وتسليح المليشا الموالية له، والغلاء المعيشى والفقر والبطالة.
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