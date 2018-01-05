المرور تتصدى للفوضى وتحرر 342 مخالفة متنوعة بـ6 أكتوبر

حملات مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تستكمل الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 342 مخالفة مرورية متنوعة، منها 164 مخالفة نموذج 125 و 13 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 11 مركبة توك توك وضبط 15 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفينن
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