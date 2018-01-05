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الكوريتان توافقان على إجراء محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل

الجمعة، 05 يناير 2018 08:45 ص
الكوريتان توافقان على إجراء محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون


أ ش أ
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وافقت كوريا الجنوبية، وكوريا الشمالية، اليوم الجمعة، على إجراء محادثات رفيعة المستوى لمناقشة مشاركة "بيونج يانج" فى دورة أولمبياد "بيونج تشانج"، وسبل تعزيز تحسين العلاقات بين البلدين.

وأبلغ الشطر الشمالى، سول، بقبول عرضها الخاص بإجراء محادثات يوم الثلاثاء المقبل فى قرية "بانمونجوم"، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، وتعد تلك المحادثات هى الأولى منذ شهر ديسمبر عام 2015.

وقال بايك تاى هيون، المتحدث باسم الوزارة - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إن الأجندة الرئيسية للمحادثات ستتضمن كيفية تحسين العلاقات بين الكوريتين، بالإضافة إلى مشاركة الشطر الشمالى فى أولمبياد "بيونج تشانج" المقررة فى شهر فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن سول وبيونج يانج، ستناقشان التفاصيل المطلوبة من أجل إجراء المحادثات، بما فى ذلك عناصر الوفود من كلا البلدين.

وكانت كوريا الجنوبية، اقترحت مؤخرا على كوريا الشمالية إجراء محادثات رفيعة المستوى، وذلك ردا على تصريحات الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، خلال الخطاب الذى ألقاه بمناسبة بدء العام الجديد، والذى أشار خلاله إلى أن بلاده مستعدة للحوار.

وطالب الزعيم الكورى الشمالى، خلال خطابه، كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بوقف التدريبات العسكرية المشتركة، وأيضا تعليق نشر الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية عبر شبه الجزيرة الكورية، فيما أعلنت سول، وواشنطن، أمس الخميس، تأجيل التدريبات العسكرية المشتركة حتى الانتهاء من دورة أولمبياد "بيونج تشانج" المقررة فى شهر فبراير المقبل.


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