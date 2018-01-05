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القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الجمعة، 05 يناير 2018 06:22 م
القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية حملة أمنية - ارشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية.

تلقي اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "احمد.ع.م"20 عاما طالب ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية وبحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "محمود.س.م"42 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية وبحوزته سلاح أبيض "سنجة" والمتهم "عليوة.س.ع"40 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية وبحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "احمد.ع.م"21 عاما عاطل ومقيم الكيلو 2 البر الغربى وبحوزته سلاح ابيض "مطواة" والمتهم "مصطفى.ع.م"21 عاما عاطل ومقيم الشهداء دائرة قسم ثان الاسماعيلية وبحوزته سلاح ابيض"مطواة".

 بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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