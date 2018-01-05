القبض على 5 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 5 سائقين من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من السائقين خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 5 حالات ايجابية لسائقين يتعاطون المخدرات.

والسائقين هم "يوسف.ي.م"19 عاما طالب ومقيم دائرة مركز ابوصوير و"رمضان.ي.م" 33 عاما مقيم دائرة مركز القنطرة غرب و"مصلح.ح.ح" 49 عاما مقيم شمال سيناء و"ايمن .س.م" 30 عاما سائق ومقيم أطفيح جيزة و"سلامة.ج.س"23 عاما سائق ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق.

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.