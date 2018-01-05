القبض على عاطل بحوزته بندقية خرطوش و3 طلقات فى الإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم





تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير، من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" و3 طلقات من ذات العيار.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بتمكن الرائد أحمد شطا رئيس مباحث مركز التل الكبير ومعاونيه، من القبض على "محمد.س.م" وشهرته "عدى" 28 عاما عاطل، مقيم أبوحماد شرقية، وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" و3 طلقات من ذات العيار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.