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"القابضة الغذائية": خطة لتطوير المجمعات لتقديم خدمات جيدة للمواطنين

الجمعة، 05 يناير 2018 04:00 ص
"القابضة الغذائية": خطة لتطوير المجمعات لتقديم خدمات جيدة للمواطنين الدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية


كتب مدحت وهبة
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أكد الدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم إعداد خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية لتقديم خدمات جيدة للمواطنين بالتوازى مع توفير كافة منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال الوقت وبأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق.

وأضاف الدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه تم تطوير العديد من فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركتى الجملة "العامة والمصرية" كما يتم حاليا التوسع فى إنشاء فروع لمشروع جمعيتى "لشباب الخرجيجين، حيث تم بدء تنفيذ المعاينات للمرحلة الثانية للمشروع.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه  الدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير كافة المنتجات والسلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما تم توفير 45 ألف طن أرز بسعر 650 قرشًا للكيلو من خلال بطاقات التموين، وكذلك بالمجمعات، لافتًا إلى توفير السلع أولاً بأول.


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القابضة الغذائية: تطوير المجمعات الاستهلاكية وزيادة طرح المنتجات

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