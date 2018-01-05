الفريق مميش يصدر قرارا بإنشاء إدارة جديدة للأنفاق والكبارى

أصدر الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عدداً من القرارات بشأن مجلس إدارة هيئة قناة السويس للعام الجديد 2018 تضمنت، إنشاء إدارة جديدة للأنفاق والكبارى وتعيين ثمانية مديرين جدد، ومد خدمة مجموعة من المديرين أصحاب الكفاءة والخبرة النادرة، وبذلك يصبح تشكيل مجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2018 كما يلى الفريق مهاب محمد حسين مميش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والفريق أسامة منير محمد ربيع نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد نشأت المنيرى مستشار رئيس الهيئة لإدارة الرئاسة.

كما تضمن القرار تعيين المهندسة انتصار أمير محمد خليل مدير إدارة الأنفاق والكبارى والمحاسب محمد إسماعيل عبد السلام مدير إدارة الشئون المالى، والمهندس أحمد محمد مصطفى مكى مديرإدارة الأشغال، والمهندس سعد بحيرى سعد عسكر قائم بعمل مدير دارة التخطيط والبحوث، والمهندس سمير أحمد حسن محمد قائم بعمل مدير إدارة الترسانات، والمهندس محمد إبراهيم الدسوقى متولي قائم بعمل مدير إدارة التحركات، والمهندسة حنان ثروت محمد وصفى قائم بعمل مدير الإدارة الهندسية، والمهندس صلاح الدين جوده أبومسلم قائم بعمل مدير إدارة الكراكات، والمهندس ممدوح حسن عبد العزيزعلى قائم بعمل مديرإدارة الشركات، والمحاسب إبراهيم بشاره إبراهيم جوده قائم بعمل مديرإدارة التموين، والمهندس أحمد محمود أحمد كامل قائم بعمل مدير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات.