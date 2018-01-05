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العراق يدعو أكثر من 70 دولة لمؤتمر المانحين فى الكويت

الجمعة، 05 يناير 2018 06:31 م
العراق يدعو أكثر من 70 دولة لمؤتمر المانحين فى الكويت حيدر العبادي رئيس الحكومة العراقية


(أ ش أ)
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كشفت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، عن جهود التنسيق مع الحكومة الكويتية لدعوة أكثر من 70 دولة إلى مؤتمر المانحين المزمع عقده فى دولة الكويت فى فبراير المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الأمين العام لمجلس الوزراء رئيس الفريق العراقى للإعداد للمؤتمر مهدى العلاق، قوله: "من حيث المبدأ لن يقل عدد الدول التى ستدعى إلى المؤتمر عن 70 دولة من الأشقاء العرب والأصدقاء فى أوروبا وأمريكا وآسيا ونتوقع أن تكون المشاركة كبيرة فى المؤتمر"، لافتا إلى أن بغداد والكويت اتفقتا على أن تكون الدعوات على المستوى الوزارى "مرجحا " الانتهاء من وضع أسماء الدول المدعوة الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن "المؤتمر سيشهد كذلك حضورا مميزا للعديد من المنظمات العربية والدولية ومنها منظمات الأمم المتحدة بجميع اختصاصاتها وآخرى من الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى الذى يعد شريكا فى الإعداد للمؤتمر بالإضافة إلى الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية".

وأوضح العلاق أن المنظمات التنموية الدولية والإقليمية ستكون حاضرة هى الآخرى فى المؤتمر فضلا عن مشاركة فاعلة لمنظمات المجتمع المدنى والتى ستنخرط فى المحور المخصص لبحث العمليات الإنسانية ودعم الاستقرار فى المناطق المحررة وسبل دعم عمليات المصالحة المجتمعية".

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق فى دولة الكويت فى النصف الأول من شهر فبراير المقبل بهدف حشد الدعم لإعادة إعمار المدن المحررة من "داعش".. وقدرت الحكومة العراقية حجم الأضرار للبنى التحتية فى المحافظات المحررة بما لا يقل عن 100 مليار دولار.

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادى الثلاثاء الماضى الوثيقة الوطنية لإعمار العراق لمدة عشر سنوات بكلفة مئة مليار دولار، مؤكداً أن عملية الإعمار ستشمل كافة المحافظات وليست المتضررة فقط.


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