العراق: مقتل 40 عنصرا من "داعش" واعتقال 10 آخرين جنوب كركوك

العراق: مقتل 40 عنصرا من "داعش" واعتقال 10 آخرين جنوب كركوكالجمعة، 05 يناير 2018 08:45 ص
القوات العراقية - ارشيفية
أ ش أ
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أفاد مسئول أمنى عراقى، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 40 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابى، واعتقال 10 آخرين جنوب محافظة كركوك.
وأكد المسئول العراقى - فى تصريحات صحفية، أوردتها قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - تطهير قضاء الحويجة بالكامل من جيوب داعش الإرهابية، وكانت خلية الاعلام الحربى العراقية، أعلنت - أمس - تفتيش 30 قرية فى مناطق عدة بحثا عن العناصر الإرهابية الهاربة بكركوك.
وقالت الخلية - فى بيان - "إن عمليات كركوك اكملت تفتيش 30 قرية التى تقع تحت مسئولية قطاعاتها العسكرية، وفى لواء المشاة الآلى 37، فتش 5 قرى هى (الرفيعيات والقرب وسيد حسون وسعيد أفندى والصخول)، إلى جانب لواء المشاة 21، الذى فتش 10 قرى هى (بارة بيك وعلى اغا ومنصور اغا وتل حمة والبو نجم وتل البصل والزاجى وتامور والبو شهاب).
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