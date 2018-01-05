العثور على جثة رضيعة مجهولة الهوية في ترعة البحر اليوسفى بالمنيا





المنيا- حسن عبد الغفار





عثر أهالي قرية بلا المستجدة بمركز بني مزار، في شمال المنيا، علي جثة طفلة مجهولة الهوية، طافية بمياه ترعة البحر اليوسفي.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بتلقيه بلاغًا من علي حجازي 37 سنة عامل، ويقيم بقرية بلا المستجدة، بعثور الأهالي على جثة لطفلة لقيطة حديثة الولادة بالمجرى المائي بالبحر اليوسفي.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثه لأنثى حديثة الولادة بدون ملابس وفي حالة انتفاخ والحبل السري غير مربوط، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق.