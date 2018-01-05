العثور على جثة رضيعة مجهولة الهوية في ترعة البحر اليوسفى بالمنيا

العثور على جثة رضيعة مجهولة الهوية في ترعة البحر اليوسفى بالمنياالجمعة، 05 يناير 2018 06:04 م
اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق
عثر أهالي قرية بلا المستجدة بمركز بني مزار، في شمال المنيا، علي جثة طفلة مجهولة الهوية، طافية بمياه ترعة البحر اليوسفي.
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بتلقيه بلاغًا من علي حجازي 37 سنة عامل، ويقيم بقرية بلا المستجدة، بعثور الأهالي على جثة لطفلة لقيطة حديثة الولادة بالمجرى المائي بالبحر اليوسفي.
بالانتقال والفحص تبين أن الجثه لأنثى حديثة الولادة بدون ملابس وفي حالة انتفاخ والحبل السري غير مربوط، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق.
إضافة تعليق
كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل
صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة