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العبادى: العراق بإمكانه أن يصبح من الدول الـ 20 المتقدمة

الجمعة، 05 يناير 2018 03:57 م
العبادى: العراق بإمكانه أن يصبح من الدول الـ 20 المتقدمة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى


بغداد (أ ش أ)
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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الجمعة، أن العراق بإمكانه أن يصبح من الدول الـ20 الناهضة والمتقدمة.

وقال العبادى - فى كلمة خلال حفل بمناسبة الانتصار العراقى وفقا لقناة "السومرية نيوز" - "إنه يجب ألا نسمح لأصوات النشاز أن تعيدنا إلى الوراء"، لافتا إلى أن العراقيين متساوون أمام الدستور والقانون.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادى قد أكد فى - وقت سابق - استمرار الجهد الأمنى بعد تحرير كامل الأراضى العراقية، فيما أعلن إطلاق الوثيقة الوطنية لإعادة إعمار العراق بقيمة نحو 100 مليار دولار. 


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