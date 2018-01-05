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خالد صلاح
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الصين تصدر تأشيرات لمدة 10 سنوات إلى "ذوى الخبرات العالية"

الجمعة، 05 يناير 2018 08:53 م
الصين تصدر تأشيرات لمدة 10 سنوات إلى "ذوى الخبرات العالية" الرئيس الصيني شى جين بنيج


(أ ش أ)
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أعلنت الصين إصدار تأشيرات طويلة الأجل لجذب الأشخاص ذوى المهارات والخبرات العالية من الخارج للعمل داخل البلاد.

وستكون التأشيرات، وهى متعددة الدخول، صالحة لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الجمعة، عن وسائل إعلام حكومية صينية.

وسيكون من بين المتقدمين كل من قيادات التكنولوجيا ورجال الأعمال والعلماء من القطاعات المطلوبة.

وحددت الصين أهدافا فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهى ترى أن تعيين خبراء من الخارج يعد مفتاحا لتحقيق تلك الأهداف.

وقالت السلطات إن ما لا يقل عن 50 ألف أجنبى سيستفيدون من هذا النظام، مشيرة إلى أنه يمكن طلب تأشيرات على الإنترنت مجانا على أن يتم التعامل معها بسرعة.

ويسمح لحاملى التأشيرة بالبقاء فى البلاد لمدة تصل إلى 180 يوما فى المرة الواحدة، وسيكون لديهم القدرة لإحضار الزوجات والأطفال.

فى عام 2016، أدخلت الصين نظاما للمغتربين يهدف إلى تحديد المهارات التى ترغب فى اجتذابها مع تقليل عدد الأجانب ذوى المهارات الأقل القادمين إلى البلاد.


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