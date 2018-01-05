الصين ترحب بجهود تحسين العلاقات فى شبه الجزيرة الكورية





بكين (رويترز)





قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، إنها ترحب بالجهود المكثفة لتحسين العلاقات فى شبه الجزيرة الكورية وتدعمها بعدما اتفقت الكوريتان على إجراء محادثات رسمية فى الأسبوع المقبل لأول مرة منذ أكثر من عامين.

وقال جينج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية فى إفادة صحفية دورية إن المحادثات ستساهم فى تحسين الوضع فى شبه الجزيرة الكورية.