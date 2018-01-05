الصين ترحب بجهود تحسين العلاقات فى شبه الجزيرة الكورية

الصين ترحب بجهود تحسين العلاقات فى شبه الجزيرة الكوريةالجمعة، 05 يناير 2018 11:17 ص
الرئيس الصينى شئ جين بينج
بكين (رويترز)
إضافة تعليق
قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، إنها ترحب بالجهود المكثفة لتحسين العلاقات فى شبه الجزيرة الكورية وتدعمها بعدما اتفقت الكوريتان على إجراء محادثات رسمية فى الأسبوع المقبل لأول مرة منذ أكثر من عامين.
وقال جينج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية فى إفادة صحفية دورية إن المحادثات ستساهم فى تحسين الوضع فى شبه الجزيرة الكورية.
إضافة تعليق
الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء
"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة