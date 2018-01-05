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الصناعات الغذائية: صعود الأسعار العالمية للحبوب بمختلف أنواعها

الجمعة، 05 يناير 2018 03:00 ص
الصناعات الغذائية: صعود الأسعار العالمية للحبوب بمختلف أنواعها القمح - أرشيفية


كتبت: دانه الحديدى
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أكد التقرير الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية، بعنوان "الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية"، ارتفاع الأسعار العالمية للقمح والذرة الصفراء خلال شهر نوفمبر الجارى، مع ثبات أسعار الشعير.

وأوضح التقرير أن السعر العالمى للقمح ارتفع من 160 دولارا للطن خلال شهر نوفمبر، إلى 160.15 دولارا للطن خلال شهر ديسمبر، مع توقعات باستمرار ارتفاع السعر إلى 163 بحلول شهر مارس المقبل، كما ارتفع سعر طن الذرة الصفراء من 135 دولارا خلال شهر نوفمبر، إلى 136 خلال شهر ديسمبر، مع توقعات باستمرار هبوط السعر إلى 134 دولارا للطن بحلول شهر مارس المقبل.

وبالنسبة للشعير، شهد السعر العالمى للطن ثباتا عند 145 دولارا خلال شهر أكتوبر، مع توقعات ياستمرار ارتفاع السعر إلى 151 بحلول مارس المقبل.


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القمح

الشعير

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