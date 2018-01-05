"الصناعات الغذائية": صعود الأسعار العالمية للأرز بمختلف أنواعه

"الصناعات الغذائية": صعود الأسعار العالمية للأرز بمختلف أنواعهالجمعة، 05 يناير 2018 06:00 ص
أرز - أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى
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أكد تقرير "الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية"، والصادر عن غرفة الصناعات الغذائية، ارتفاع الأسعار العالمية للأرز بمختلف انواعه، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضى، وسط توقعات بانخفاض سعر الأرز "غير المقشور" بحلول شهر مارس المقبل.
وارتفع سعر الأرز غير المقشور من 257 دولارا للطن خلال شهر نوفمبر، إلى 262 دولارا للطن خلال ديسمبر الماضى، وسط توقعات بهبوط السعر إلى 256 دولار للطن بحلول شهر مارس المقبل.
ووفقا لآخر تعديل لأسعار الأنواع المختلفة للأرز خلال شهر ديسمبر الماضى، بلغ سعر طن الأرز " كسر 100%" 388 دولار للطن، وبلغ سعر الأرز "كسر 5%" 406 دولار للطن، فيما سجل سعر الأرز "كسر 25%"، 391 دولارا للطن.
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