السيطرة على حريق محدود بمسجد غير تابع للأوقاف فى طلخا





الدقهلية شريف الديب





تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود داخل مسجد بسبب ماس كهربائي بناحية بندر طلخا

تلقى اللواء ايمن الملاح مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من العميد أحمد خيري مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا ، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمسجد " الشعراوى " الكائن بمنطقة " تقسيم غنام " بندر طلخا

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين، أن المسجد كائن بالطابق الأرضى بعقار مكون من خمسة طوابق ملك المدعو أشرف م ع 62 سنة بالمعاش ومقيم بذات العقار ونشوب الحريق بأريكة خشبية وبعض الكراسى ولم ينجم عنه ثمة إصابات بسؤال المذكور علل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بصاعق الذباب ، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك

وأضاف بأن المسجد غير تابع لإدارة الأوقاف، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 202/2018 إدارى المركز ، وجارى العرض على النيابة العامة.