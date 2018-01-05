video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 08:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق محدود بمسجد غير تابع للأوقاف فى طلخا

الجمعة، 05 يناير 2018 04:36 م
السيطرة على حريق محدود بمسجد غير تابع للأوقاف فى طلخا الحماية المدنية - أرشيفية


الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق


تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود داخل مسجد بسبب ماس كهربائي بناحية بندر طلخا

تلقى اللواء ايمن الملاح مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من العميد أحمد خيري مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ  لمركز شرطة طلخا ، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمسجد " الشعراوى " الكائن بمنطقة " تقسيم غنام " بندر طلخا

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين، أن المسجد كائن بالطابق الأرضى بعقار مكون من خمسة طوابق ملك المدعو أشرف م ع  62  سنة بالمعاش ومقيم بذات العقار ونشوب الحريق بأريكة خشبية وبعض الكراسى ولم ينجم عنه ثمة إصابات بسؤال المذكور علل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بصاعق الذباب ، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك 

وأضاف بأن المسجد غير تابع لإدارة الأوقاف، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 202/2018 إدارى المركز ، وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إخلاء سبيل فلاح بالدقهلية اتهم بتقديم زوجتة لصديقه لمعاشرتها من أجل الإنجاب

مصرع مبيض محارة بالمنصورة إثر سقوطه من أعلى السقالة بالدور الثانى

مصرع طفل دهسه لودر أثناء لهوه أمام منزله بمركز المنزلة فى الدقهلية

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الحوادث

حريق بمسجد



لا تفوتك
3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة