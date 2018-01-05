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السيطرة على حريق بغرفة العمليات لقسم العظام بمستشفى التأمين الصحى بالمنصورة

الجمعة، 05 يناير 2018 04:35 م
السيطرة على حريق بغرفة العمليات لقسم العظام بمستشفى التأمين الصحى بالمنصورة قوات الحماية المدنية - أرشيفية


الدقهلية شريف الديب
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تمكن عمال مستشفى التامين الصحي بالمنصورة من السيطرة على حريق شب بغرفة العمليات لقسم العظام.

تلقي اللواء أيمن الملاح مدير امن الدقهلية إخطارا من العميد أحمد خيري مدير مباحث المديرية بورود بلاغ  المحضر 2 أحوال إدارة تأمين المستشفيات الحكومية لقسم شرطة أول المنصورة ، والمتضمن نشوب حريق بغرفة عمليات قسم العظام الكائنة بالطابق الأول بمستشفى التأمين الصحى بسندوب - دائرة القسم

تم السيطرة عليه وإخماده بمعرفة العاملين بالمستشفى ، ولم ينجم عنه ثمة إصابات بسؤال الدكتور طارق م  ع  47  سنة مدير الشئون الطبية بالمستشفى ، علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بمفتاح إنارة الغرفة ، ولا يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك  ، ولم يقدر قيمة التلفيات.

وأكد، أن الحادث لم يؤثر على سير العمل بالمستشفى، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة .اُعيد قيد المحضر برقم 293 /2018 إدارى القسم ، وجار العرض على النيابة العامة

 

 


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