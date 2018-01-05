السفارة البريطانية: مبروك يا أبو صلاح.. لاعب مميز فى منتخب رائع مع مدرب ناجح

السفارة البريطانية: مبروك يا أبو صلاح.. لاعب مميز فى منتخب رائع مع مدرب ناجحالجمعة، 05 يناير 2018 12:03 ص
محمد صلاح
كتب هيثم سلامة
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حرصت السفارة البريطانية، على تهنئة محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا.
وكتبت السفارة البريطانية، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر:"مبروك يا أبو صلاح ! صفحة جديدة فى تاريخ الكرة الأفريقية. أمسية رائعة.. 3 جوائز.. لاعب مميز فى منتخب رائع مع مدرب ناجح مبروك لمصر".
السفارة البريطانية
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