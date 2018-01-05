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السفارة البريطانية: مبروك يا أبو صلاح.. لاعب مميز فى منتخب رائع مع مدرب ناجح

الجمعة، 05 يناير 2018 12:03 ص
السفارة البريطانية: مبروك يا أبو صلاح.. لاعب مميز فى منتخب رائع مع مدرب ناجح محمد صلاح


كتب هيثم سلامة
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حرصت السفارة البريطانية، على تهنئة محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول،  بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا.

وكتبت السفارة البريطانية، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر:"مبروك يا أبو صلاح ! صفحة جديدة فى تاريخ الكرة الأفريقية. أمسية رائعة.. 3 جوائز.. لاعب مميز فى منتخب رائع مع مدرب ناجح  مبروك لمصر".

السفارة البريطانية
السفارة البريطانية

 

 

 


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