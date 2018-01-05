السفارة البريطانية: مبروك يا أبو صلاح.. لاعب مميز فى منتخب رائع مع مدرب ناجح





كتب هيثم سلامة





حرصت السفارة البريطانية، على تهنئة محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا.

وكتبت السفارة البريطانية، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر:"مبروك يا أبو صلاح ! صفحة جديدة فى تاريخ الكرة الأفريقية. أمسية رائعة.. 3 جوائز.. لاعب مميز فى منتخب رائع مع مدرب ناجح مبروك لمصر".