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السعودية تقر رسميا تحويل "أرامكو" إلى شركة مساهمة

الجمعة، 05 يناير 2018 06:01 ص
السعودية تقر رسميا تحويل "أرامكو" إلى شركة مساهمة أرامكو السعودية- أرشيفية


وكالات الأنباء
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وافق مجلس الوزراء مؤخراً على أن تكون شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) شركة مساهمة طبقاً لنظامها الأساسي، وأن يكون نفاذ ذلك اعتباراً من تاريخ 1-1-2018م. حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.


وتضمن القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، إلغاء نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/ 8)، وذلك اعتباراً من أول يناير الجارى.

ومنح مجلس الوزراء الشركات المملوكة بالكامل - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) مهلة مدتها خمس سنوات لتكييف أوضاعها بما يتفق مع أحكام نظام الشركات، ولمجلس الوزراء تمديد هذه المدة عند الحاجة.

وتقرر أن يكون تشكيل أول مجلس إدارة للشركة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وذلك إلى حين تشكيل مجلس الإدارة بموجب أحكام النظام الأساسي.

 

 


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