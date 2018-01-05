الزراعة: حزمة إرشادية لمزراعى الطماطم لمواجهة الآفات الحشرية





كتب عز النوبى





أعلنت الإدارة المركزية للبساتين التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التوصيات الفنية الشهرية لمحصول الطماطم خلال شهر يناير الجارى للتصدى للآفات والإصابىة بالأمراض.

وشد التقرير على ضرورة استمرار زراعة مشتل العروة الصيفية، مع العناية بالمشاتل القائمة تمهيدا لزراعة العروة الصيفى أواخر فبراير وذلك بتقليل الرى لتقسية النباتات حتى تشتل بحالة قوية مع مداومة الرش ضد النيماتودا.

وأكدت الإدارة على ضرورة التغذية الورقية للمشتل والرش الفطرى الوقائى، واستمرار جمع ثمار زراعات العروة الشتوية التى تحتاج مع الجمعة الثانية إلى تسميد بمعدل "150 كجم نترات كالسيوم" للفدان مع مراعاة تقليل الرى قبل مواعيد الجمع.‏