video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 10:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس التونسى: كل شخص يستطيع الترشح لانتخابات الرئاسة لعام 2019

الجمعة، 05 يناير 2018 03:39 م
الرئيس التونسى: كل شخص يستطيع الترشح لانتخابات الرئاسة لعام 2019 الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى


أ ش أ
إضافة تعليق


قال الرئيس التونسى، الباجى قائد السبسى، إن كل شخص يستطيع الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة عام 2019.

وأضاف السبسى - فى كلمة خلال افتتاح اجتماع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج، اليوم الجمعة - أنه يتعين على كل مرشح تهيئة مشروعه الانتخابى والقيام بالدعاية اللازمة لذلك، مؤكدا أنه رئيس لكل التونسيين ويقف على نفس المسافة من كل الأطراف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العليا للانتخابات التونسية: 17ديسمبر موعد نهائى لأول انتخابات بلدية

اخبار عربية

الرئيس التونسى

الباجى قائد السبسى

انتخابات الرئاسة التونسية

اخبار العرب

اخبار تونس



لا تفوتك
3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة