الرئيس التونسى: كل شخص يستطيع الترشح لانتخابات الرئاسة لعام 2019

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قال الرئيس التونسى، الباجى قائد السبسى، إن كل شخص يستطيع الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة عام 2019.

وأضاف السبسى - فى كلمة خلال افتتاح اجتماع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج، اليوم الجمعة - أنه يتعين على كل مرشح تهيئة مشروعه الانتخابى والقيام بالدعاية اللازمة لذلك، مؤكدا أنه رئيس لكل التونسيين ويقف على نفس المسافة من كل الأطراف.