الرئيس التونسى: كل شخص يستطيع الترشح لانتخابات الرئاسة لعام 2019

الرئيس التونسى: كل شخص يستطيع الترشح لانتخابات الرئاسة لعام 2019الجمعة، 05 يناير 2018 03:39 م
الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى
أ ش أ
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قال الرئيس التونسى، الباجى قائد السبسى، إن كل شخص يستطيع الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة عام 2019.
وأضاف السبسى - فى كلمة خلال افتتاح اجتماع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج، اليوم الجمعة - أنه يتعين على كل مرشح تهيئة مشروعه الانتخابى والقيام بالدعاية اللازمة لذلك، مؤكدا أنه رئيس لكل التونسيين ويقف على نفس المسافة من كل الأطراف.
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