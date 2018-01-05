الذهب يهبط قبيل بيانات الوظائف الأمريكية.. ويحقق مكاسب للأسبوع الرابع





رويترز





هبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ونصف الشهر الذى سجلته فى الجلسة السابقة قبل بيانات الوظائف الأمريكية فى القطاعات غير الزراعية، لكنها ظلت على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالى.

وانخفض الذهب فى المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1318.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1319.10 دولار للأوقية.

وبلغ الذهب أعلى مستوى فى المعاملات الفورية منذ 15 سبتمبر عند 1325.86 دولار للأوقية أمس الخميس مع تراجع الدولار. وارتفع المعدن الأصفر بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وسجل مؤشر الدولار فى أحدث قراءة ارتفاعا نسبته 0.1 بالمئة إلى 91.946 .

ومن المنتظر نشر تقرير الوظائف فى القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة اليوم الجمعة ومن المتوقع أن يظهر زيادة عدد الوظائف بمقدار 190 ألف وظيفة فى ديسمبر بحسب مسح أجرته رويترز.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم يسجل البلاديوم تغيرا يذكر عند 1097.40 دولار للأوقية بعد أن بلغ مستوى قياسيا عند 1105.70 دولار للأوقية أمس الخميس.

وقفز البلاديوم 56 بالمئة العام الماضى وسط مخاوف من حدوث نقص فى المعروض بفعل نمو مبيعات السيارات الصينية وتشديد الرقابة على الانبعاثات والعزوف عن السيارات التى تعمل بوقود الديزل فى أوروبا.

وانخفضت الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.17 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى فى أكثر من ستة أسابيع عند 17.27 دولار للأوقية فى الجلسة السابقة.