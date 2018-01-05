"الدولية للهجرة": 2018 لن ينهى العنف ضد الروهينجا وفراراهم لبنجلاديش مستمر





جنيف (أ ش أ)





رأت المنظمة الدولية للهجرة، أن عام 2018 لن يضع حدا لنهاية العنف الذى تتعرض له أقلية الروهينجا فى ميانمار، حيث يستمر فرارهم فى العام الجديد إلى بنجلاديش المجاورة، مشيرة إلى التقارير التى تؤكد أن العنف والخوف وراء إجبار هؤلاء على الفرار من ديارهم.

وقال المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان - فى مؤتمر صحفى فى جنيف اليوم الجمعة، إن حوالى 4 آلاف و 200 لاجئ من الروهينجا وصلوا إلى بنجلاديش خلال ديسمبر الماضى، وذلك مع استمرار وصول المزيد كل يوم، لافتا إلى أنه على الرغم من انخفاض عدد الوافدين يوميا بشكل كبير منذ ذروة التدفق فى الصيف الماضى إلا أن الكثيرين ممن وصلوا إلى بنجلاديش يؤكدون أنهم يواجهون تحديات إضافية وهو ما يؤدى إلى تأخير هروبهم.

وأشار ميلمان، إلى أن الحالات الأكثر ضعفا بين الوافدين معظمها من الأمهات الوحيدات والأرامل أو الأشخاص ذوى الإعاقة، إضافة إلى الأشخاص الذين يكافحون من أجل إعداد مأوى لهم أو البقاء على قيد الحياة بدون الدعم الإضافى الذى تقدمه المنظمة الدولية للهجرة والمنظمات الشريكة.

وأكد المتحدث باسم المنظمة أنه ومنذ بدء أزمة الروهينجا أواخر أغسطس 2016 تمكنت المنظمة من الوصول إلى أكثر من 620 ألف شخص من خلال مساعدات خاصة بالمأوى، كما حدد العاملون بالمنظمة حوالى 14 ألفا و361 شخصا يحتاجون إلى دعم إضافى بينما تلقى أكثر من 3830 شخصا الإسعافات الأولية النفسية إضافة إلى تمكن العاملين فى المنظمة من الوصول إلى أكثر من 150 ألف مريض بالرعاية الصحية الأولية.

وعلى صعيد متصل.. أظهرت دراسة لبرنامج الغذاء العالمى، أنه على الرغم من أن أكثر من 90% من اللاجئين الروهينجا فى بازار كوكس تلقوا مساعدات غذائية طارئة إلا أن مصدر القلق الكبير يظل متمثلا فى إمكانية الوصول غير المحدود إلى نظام غذائى جيد التنوع ومتوازن.

وأوضحت المتحدثة باسم البرنامج بتينا لوتشر - فى المؤتمر الصحفى الأسبوعى للصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى جنيف اليوم - أن البرنامج أجرى دراسة فى نوفمبر وديسمبر الماضيين، لتقييم الضعف فى حالات الطوارئ بتجمعات لاجئى الروهينجيا، حيث أجريت مقابلات مع ألفى أسرة لفهم الاحتياجات ذات الأولوية للاجئين والمجتمعات المضيفة وبخاصة ما يتعلق بالنظام الغذائى لهم وكيفية الإنفاق على الغذاء والتدابير التى يلجأون إليها لإطعام أفراد الأسر وغير ذلك.

وأكدت، أن البرنامج سيقوم بتوسيع نطاق برامج القسائم الإلكترونية "كوبونات" فى العام الجديد 2018 فى مخيم بازار كوكس للاجئين حيث يقدم البرنامج بالفعل قسائم إلى حوالى 700 ألف لاجيء، وذلك بعد أن ثبت أن هذا النظام يؤدى إلى حصول الأسر على نظام غذائى أكثر تنوعا كما يمكن المرأة من موائمة احتياجات الأسرة، إضافة إلى أن النظام ثبت أنه أقل تكلفة من توزيع الأغذية الفعلية على اللاجئين.