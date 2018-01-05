"الداخلية" تضبط سيدة تجمع بين معاشين بالمخالفة للقانون فى ملوى

تمكنت إدارة شرطة البريد من ضبط سيدة جمعت بين معاش الضمان الاجتماعى "فئة مطلقات" ومعاش التأمينات الاجتماعية متوارث من مكتب بريد ملوى ثالث التابع لمنطقة بريد المنيا، حيث استولت على مبلغ 490 جنيها قيمة المعاش، وبمواجهتها بما هو منسوب اليها اعترفت وقامت بسداد مبلغ 100 جنيه وأبدت استعدادها لسداد باقى المبلغ.

ووجه اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم بإدارة شرطة البريد وأرسل بالمتهمة لقسم شرطة ثالث ملوى لقيده وعرضه على النيابة.