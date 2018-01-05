الخارجية تهنئ محمد صلاح: نموذج وقدوة ووجه مصرى مشرف أمام العالم





كتب محمد تهامى زكى





هنأت وزارة الخارجية المصرية، النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب فى القارة السمراء.

وكتب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الوزارة: "ألف مبروك لمحمد صلاح فوزه بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا، نموذج وقدوة ووجه مصرى مشرف أمام العالم، خالص التهانى لمنتخب مصر ومدربه هيكتور كوبر، فى انتظار إنجاز جديد فى روسيا 2018".