الحكومة المكسيكية تسحب السلاح من قوة شرطية فى ولاية "جيريرو"

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سحبت السلطات المكسيكية، بمعاونة الشرطة الفيدرالية المدعومة من قبل قوات الجيش، السلاح من الشرطة المحلية بمدينة تشيلبانسينجو، عاصمة ولاية "جيريرو"، فى جنوب غرب البلاد، وذلك بعد اكتشاف جثامين لشخصين كانا قيد الاحتجاز لدى الشرطة المحلية بالمدينة.

وقال المتحدث باسم جهاز الأمن فى الولاية، روبرتو الفاريز - حسبما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، على موقعها الإلكترونى - إن الدولة وقوات الشرطة الفيدرالية تمكنتا من تطويق قوات شرطة مدينة تشيلبانسينجو، كما تم إجراء عمليات تفتيش ومراجعة لأفراد الشرطة وأسلحتهم ومركباتهم والأجهزة اللاسلكية الخاصة بهم، ولفتت (واشنطن بوست)، إلى أن الشرطة الفيدرالية، أصبحت المسئولة فى الوقت الراهن عن أمن المدينة المكسيكية.