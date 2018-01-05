الحكومة المغربية: لن نتخلى عن "مجانية التعليم"





وكالات الأنباء





أوضح سعد الدين العثمانى رئيس الحكومة المغربية، أن حكومته لن تتخلى عن مجانية التعليم فى المغرب، حسب ما قال فى تغريدة على حسابه فى تويتر.

وقال العثمانى "غير صحيح بالمرة تخلى الحكومة عن مجانية التعليم، فمشروع القانون الجديد يتحدث عن أداء الأسر الميسورة لرسوم التسجيل".

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن العثمانى تأسفه، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعى للمجلس الحكومى المنعقد صباح الخميس 4 يناير، ما يروج له البعض بأن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمى يتضمن تراجعا عن مجانية التعليم.

وشدد رئيس الحكومة المغربية، على أن هذا الأمر "غير صحيح بالمرة، لأن النص الذى نعرضه اليوم فى المجلس الحكومى سنشدد فيه على أن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التى ستفرض على الأسر الميسورة، وسنبقى الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة".

وأوضح العثماني، أنه ستتم الإشارة بوضوح إلى هذا التدقيق فى نص المشروع "لأن هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمى سيخضع لدراسات ولحوار، وسنتواصل مع المواطنات والمواطنين، ونبلغ الرأى العام مضامين مشروع القانون الإطار، وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائى فى مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلى الأمة".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع قانون الإطار الحالى يتضمن ما جاء فى الرؤية التى سبق أن حازت على توافق من قبل الحكومة من خلال ممثليها فى المجلس الأعلى للتعليم التى كان لها دور فى صياغتها.