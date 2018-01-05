الحبس 4 أيام لهاربين من استكمال عقوبة "المؤبد" بعد القبض عليهما فى العجوزة





كتب سليم على





قررت نيابة العجوزة، بإشراف المستشار وائل درديرى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بالهروب من السجن، حيث كانا يقضيان عقوبة السجن المؤبد 25 عاما .

وكانت البداية بورود معلومات إلى الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة بتردد العاطلين على مكان محدد بدائرة القسم فى سرية وحرص لهروبهما من السجن، حيث كانا يقضيان عقوبة المؤبد.

وأكدت التحريات صحة المعلومات فداهمتهما قوة وألقت القبض عليهما، وأقرا بهروبهما من السجن فتحرر لهما المحضر اللازم وإحالتهما إلى النيابة العامة التى باشرت معهما التحقيق، وقررت حبسهما على ذمته.