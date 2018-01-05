الجزائر تحقق فى مقتل مهاجر داخل مركز احتجاز بإسبانيا





أ ف ب





فتحت النيابة الجزائرية تحقيقا بظروف الوفاة الغامضة لمهاجر جزائرى داخل مركز احتجاز بإسبانيا، على ما أعلن الخميس وزير العدل الجزائرى الطيب لوح.

وعثر على محمد بودربالة ميتا الجمعة، داخل زنزانته بسجن ارشذونة بالاندلس الذى تستخدمه السلطات الإسبانية كمركز احتجاز للأجانب الذين هم بوضع غير قانوني.

وأظهر التشريح أنه توفى “بعد أن شنق نفسه مستعينا بغطاء سرير”، بحسب الشرطة الإسبانية، غير أن شقيقه أحمد أكد لاحقا أن بودربالة لم ينتحر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن لوح قوله إن “السلطات الإسبانية أجرت تحقيقا فى الظروف الغامضة لوفاة الرعية الجزائرى بإسبانيا”، لافتا إلى أن “الجزائر فتحت بدورها تحقيقا فى القضية”.