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الثروة المعدنية: جمعية عمومية غير عادية لتحديد مصير شركة حمش للذهب

الجمعة، 05 يناير 2018 07:00 ص
الثروة المعدنية: جمعية عمومية غير عادية لتحديد مصير شركة حمش للذهب الذهب - أرشيفية


كتب أحمد أبو حجر
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كشف مصدر مطلع بقطاع الثروة المعدنية – التابعة لوزارة البترول - عن دعوة مسئولى شركة حمش مصر لمناجم الذهب لعقد جمعية عمومية غير عادية قبل نهاية شهر يناير الجارى لاتخاذ قرار بشأن استمرار العمل بالشركة  من عدمه، بعد تراكم مشكلات الشركة الفنية والمادية، موضحا أن ذلك سيكون بحضور رئيس هيئة الثروة المعدنية، والمستثمر الاجنبى بالشركة.

وكان عدد من العاملين بالشركة قد احتجوا نتيجة عدم الحصول على مستحقاتهم ورواتبهم الشرية منذ أكثر من 4 شهور ، بسبب امتناع المستثمر الأجنبى بالشركة عن ضخ استثمارات جديدة لإنقاذ الشركة من عثرتها الفنية والمادية.

وتابع المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مجلس إدارة الشركة قد قرر بيع إنتاج الشركة من الذهب والبالغ نحو 3 كيلوجرامات من الذهب لسداد مديونية الشركة، وسداد رواتب العاملين، ومديونية المقاولين العاملين مع الشركة والذين لم يتقاضوا أى اموال من فترة طويلة.

وبحسب المصدر كان هناك نية لدى مجلس إدارة الشركة ببيع كميات من السيانيد -مادة تستخدم فى اذابة الذهب من داخل الصخور الحاوية على الذهب-  لحل مشكلة الشركة فى توفير الاموال إلا انها تراجعت بسبب صعوبة بيع السيانيد داخل مصر؟.

وأضاف المصدر أن مسئولى وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية يتبعون سياسة الفرصة الأخيرة  مع المستثمر الرئيسى بالشركة حتى لا تكون لديه فرصة للجوء إلى التحكيم الدولى ضد مصر.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هيئة الثروة المعدنية ومسئولى وزارة البترول يتبعون مع الشركة سياسة الفرصة الأخيرة مع الشركة وخاصة بعد منحها اكثر من فرصة للعمل، إلا انها لم تستغل هذه الفرص .

وبحسب موقع وزارة البترول فإن شركة حمش مصر لمناجم الذهب هى شركة مساهمة مصرية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركت ماتز هولديجنز وأسست طبقا للقانون رقم 2 لسنة 1999, تمتلك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحوز نسبة 50% من اسهم الشركة، تحصل الحكومة المصرية على نسبة 3% كأتاوة  من اجمالى الانتاج على ان يوزع صافى الربح بواقع 51% للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية و 49% لشركة ماتز هولدينجز.

تهدف الشركة الى انتاج الذهب والمعادن المصاحبة له بمنطقة امتياز الشركة بموقع حمش بالصحراء الشرقية جنوب غرب مدينة مرسى علم بحوالى 180 كم.

الهدف الأساسي لشركة حمش مصر لمناجم الذهب هو الإنتاج التجارى للذهب من موقع امتياز الشركة بالصحراء الشرقية (78 كم²) لتكون  بذلك اول منتج للذهب والمعادن المصاحبة له فى مصر فى العصر الحديث منذ توقف انتاج الذهب عام 1958.


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الثروة المعدنيه

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