"التموين": فتح مجمعات الوجه البحرى اليوم لاستمرار صرف السلع المدعمة





كتب مدحت وهبة





أعلن المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح منافذ فروع الجملة التابعة للشركة فى محافظات الوجه البحرى، اليوم الجمعة، لاستمرار صرف المقررات التموينية عن شهر يناير الجارى، لبقالى التموين، تمهيدًا لتوزيعها لأصحاب البطاقات التموينية.

وأكد المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، فى تصريحات خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، حريص على توفير جميع المنتجات للمواطنين، والعديد من المنتجات الغذائية خاصة الأساسية، مثل الأرز والمكرونة والزيت والسكر، بجانب العديد من السلع الأخرى لطرحها على البطاقات، لافتًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور علاء الدين فهمى تتعاقد على توفير السلع أولاً بأول.