"التعاون الإسلامى" تدين إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا تجاه نجران السعودية





(أ ش أ)





أدانت منظمة التعاون الإسلامى بشدة، اليوم الجمعة، إطلاق مليشيات الحوثى صاروخا باليستيا باتجاه مدينة نجران السعودية.

وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، فى بيان اوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة يؤكد مواصلة مليشيات الحوثى لنهجها العدائى والإجرامى الذى يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وتنفيذاً لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها .

وجدد التأكيد على دعم المنظمة وتضامنها التام مع المملكة قيادة وحكومة وشعباً فى كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشيداً بيقظة قوات الدفاع الجوى السعودى فى اعتراض الصاروخ وتدميره قبل سقوطه على المناطق المدنية الآهلة بالسكان مما منع وقوع أى خسائر.

يذكر أن قوات الدفاع الجوى السعودى تمكنت من اعتراض صاروخ باليستى صباح اليوم، أطلق من جانب مليشيا الحوثى من داخل الاراضى اليمنية.