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التصريح بدفن جثة مهندس قفز من مستشفى بالعجوزة.. النيابة أكدت انتحاره

الجمعة، 05 يناير 2018 02:00 ص
التصريح بدفن جثة مهندس قفز من مستشفى بالعجوزة.. النيابة أكدت انتحاره انتحار - ارشيفية


كتب سليم على
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صرحت نيابة العجوزة، بدفن جثة مهندس زراعى انتحر جراء إصابته بحالة نفسية سيئة لمعاناته من مرض السرطان. 

كانت البداية بتلقى الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، بلاغا من مستشفى خاص بدائرة القسم، يفيد بانتحار أحد المرضى. 

وكشفت التحريات عن أن المنتحر يعمل مهندس زراعى، مصاب بمرض السرطان، وكان يتلقى العلاج داخل المستشفى، وأصيب بحالة نفسية سيئة دفعته للانتحار، بإلقاء نفسه من نافذة الطابق الثالث، ما أسفر عن مصرعه. 


 


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