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البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "البصيرة للخدمات الطبية" بـ2.8 مليون جنيه

الجمعة، 05 يناير 2018 12:00 ص
البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "البصيرة للخدمات الطبية" بـ2.8 مليون جنيه البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة البصيرة للخدمات الطبية لعدد 279 ألف سهم بقيمة 2.8 مليون جنيه، خلال جلسة تداول  الخميس بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم الشركة الألمانية لخدمة السيارات لعدد 210 ألف سهم بقيمة 2.1 مليون جنيه، وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات لعدد 20 ألف سهم بقيمة 2 مليون جنيه.
 
وتم تنفيذ صفقة على أسهم الحرية للصناعات الغذائية، والمصرية الألمانية لصناعة عداد المياه لعدد 1500 سهم بقيمة 1.5 مليون جنيه لكلا منهما، وتنفيذ صفقة على أسهم اربن قطامية للتطوير والتنمية العقارية لعدد 400 ألف سهم بقيمة مليون جنيه.
 
ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المصورة 12.7 مليوين جنيه بكمية تداول 935 ألف ورقة مالية منفذة لعدد 19 سخك.
 

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