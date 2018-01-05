البنتاجون يمنح المغرب دعما ماليا لمحاربة الإرهاب





وكالات الأنباء





كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن البنتاجون منح دعما ماليا للمغرب يبلغ 18 مليون دولار، فى إطار المساعدات الأمنية التى خصصتها إدارة ترامب للمغرب.

ومن المقرر أن يخصص هذا الدعم لتعزيز قدرات القوات الأمنية المغربية، على شكل تجهيزات للشاحنات العسكرية، ومسدسات، وبنادق، إضافة إلى الإشراف على تدريب عناصر مغربية للتعامل مع التهديدات الإرهابية الناشئة.

ويعتبر الدعم الجديد الذى حصلت عليه الرباط هو الأقل مقارنة مع دول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ حصلت الأردن على 138 مليون دولار، ولبنان على 120 مليون دولار، وتونس على 31 مليون دولار، والمغرب على 18 مليون دولار، وسلطنه عمان فى المرتبة الأخيرة بـ12 مليون دولار فقط.