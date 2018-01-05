البابا تواضروس لبطاركة الكاثوليك: وجودكم يؤكد محبتنا ويشعرنا ببركة الأعياد

كتبت سارة علام

قدم مجلس بطاركة الكاثوليك التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وجاء ذلك خلال زيارة أعضاء المجلس للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صباح اليوم الجمعة، واستقبلهم قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى.

وقال البابا تواضروس خلال اللقاء: بالرغم من وجود بعض المتاعب التى يثيرها عدو الخير، إلا أن قلب المسيحى فرحان.

واختتم: وجودكم يؤكد محبتنا ويشعرنا ببركة الأعياد.