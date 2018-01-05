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الجمعة، 05 يناير 2018 07:36 م
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البابا تواضروس لبطاركة الكاثوليك: وجودكم يؤكد محبتنا ويشعرنا ببركة الأعياد

الجمعة، 05 يناير 2018 03:27 م
البابا تواضروس لبطاركة الكاثوليك: وجودكم يؤكد محبتنا ويشعرنا ببركة الأعياد البابا تواضروس الثانى


كتبت سارة علام
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قدم مجلس بطاركة الكاثوليك التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وجاء ذلك خلال زيارة أعضاء المجلس للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صباح اليوم الجمعة، واستقبلهم قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى.
 
 
وقال البابا تواضروس خلال اللقاء: بالرغم من وجود بعض المتاعب التى يثيرها عدو الخير، إلا أن قلب المسيحى فرحان.
 
واختتم: وجودكم يؤكد محبتنا ويشعرنا ببركة الأعياد.

 


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