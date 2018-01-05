الاحتلال اﻹسرائيلى يقر خطة جديدة لتوسيع البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية





أ ش أ





أقر وزير الجيش الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، خطة جديدة لتوسيع البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية المحتلة، من ضمنها مناقصات تسويق أراض لبناء 900 وحدة سكنية جديدة فى مستوطنة أرائيل، المقامة على أراضى سلفيت.



ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية، عن "مسؤول إسرائيلى حكومي"، وصفته بالكبير دون تسميته، أنه بالإضافة إلى هذه الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة فى مستوطنة "آرائيل"، يعقد "مجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية"، الأسبوع المقبل، جلسة من المفترض أن يمنح فيها التراخيص اللازمة للشروع ببناء 225 وحدة سكانية إضافية فى مستوطنات إضافية مختلفة، وكذلك إقرار مخططات لاحقه لبناء نحو 1145 وحدة سكنية جديدة فى مختلف مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.



ووفق موقع "عرب 48" الذى تناول هذا الموضوع أيضا، فستتوزع هذه الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة الـ 225 بواقع 55 فى "بتسال"، و9 فى "أريئيل"، و79 فى "حيننيت"، و8 فى "بيت أرييه"، و44 فى "معاليه أدوميم"، و30 فى "سوسيا".