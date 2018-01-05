"الإعلام والتاء المربوطة".. ندوة لـ"القومى للمرأة" الثلاثاء المقبل





كتب محمود راغب





ينظم نادى ليونز نفرتيتى بالتعاون مع لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة ندوة بعنوان "الإعلام والتاء المربوطة" تحت رعاية وبحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة سوزان القلينى عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة، وعصمت قاسم رئيسة نادى ليونز نفرتيتى وذلك يوم الثلاثاء المقبل 9 يناير الجارى .

وأكدت الدكتورة سوزان القلينى أن المرأة هي صمام الأمان لأى مجتمع ينهض، موضحة أن الندوة سوف تناقش دور المجلس القومى للمرأة فى التوعية بحقوق المرأة من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتسلط الضوء على أهداف ونتائج حملتى "التاء المربوطة" و"طرق الأبواب" التى أطلقها المجلس بهدف تعريف المرأة فى الريف والقرى والنجوع بكل حقوقها.

ويحضر اللقاء كل من محمد فاضل المخرج الكبير والإذاعية الكبيرة رئيسة الإذاعة نادية مبروك وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وأعضاء لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة.